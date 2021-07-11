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Tunceli Ovacık'ta 80 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunceli Ovacık'ta 80 koyun telef oldu

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki bir yaylada 80 koyun henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Koyunların bir yabani hayvandan korkup yaşanan izdihamla birbirlerini ezdiği değerlendiriliyor.

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Haydar Baba yaylasında hayvancılıkla uğraşan İbrahim Halil Hurma'ya ait 80 koyun, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telef oldu.

Gördüğü manzara karşısında şok yaşayan Hurma, durumu İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, telef olan koyunların ölüm sebebi ile ilgili inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemede koyunların bir yabani hayvandan korkup yaşanan izdihamla birbirlerini ezdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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