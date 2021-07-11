CHP'li Özgür Özel'in İsmet İnönü çarpıtması Yassıada'dan döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün 27 Mayıs öncesi yaptığı darbe tehdidi içeren açıklamalarını hatırlatmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in öncülük ettiği çarpıtma girişimi Yassıada tutanaklarına takıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsmet İnönü'nün meclis kararıyla tutanaklardan çıkarılan konuşmayı hiç yapmadığını iddia ederken o ifadeler Yassıada belgelerinden çıktı.

Yassıada davalarının soruşturma eklerinde ortaya çıkan ifadeler aynı dönemde mecliste bulunan gazeteci kökenli Demokrat Parti Milletvekili Mithat Perin'in tuttuğu notlar arasında bulundu.

Yassıada Tazminat Komisyonu evrakları içinde yer alan daktilo ile yazılmış konuşma, "Cumhuriyet Arşivleri, Yassıada Fonu, 19 NO'lu kutu, 55 NO'lu gömlek, sıra 1, evrak 1'de Merkez Soruşturma Kurulunun 03.08.1960 tarih ve 809 sayılı 4 NO'lu Tali Soruşturma Kuruluna gönderdiği yazının eki 7. sırasında" yer aldı.

Ceza getiren konuşma Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Yassıada Tazminat Komisyonunun incelediği evrakların tasnifi sırasında ortaya çıkan belgenin Mithat Perin tarafından tutulan 3 sayfalık notların daktiloya çekilmiş hali olduğu belirlendi. Belgelerde İsmet İnönü'nünmeclisten geçici olarak çıkarılma cezası verilmesi sonrasında anılan konuşmayı yaptığı ifade edildi.

Açıkça darbe tehdidi

İnönü'nün meclisten çıkarılmadan önce yaptığı ve tutanaklardan çıkarılan konuşmada şu ifadeler yer aldı:

"Buraya gelirken dışarıda meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında bir genç binbaşı vardı. Siz benden korkuyorsunuz. Benden korkuyorsunuz ama dışarıya getirdiğiniz askerlere kumanda eden binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi ispat etmek için size şöyle bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin bakalım emrinize itaat edecek mi? Size bunun aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı ben çağırayım ve meclisi feshettireyim. Bunu ister misiniz? Siz böyle inanmadığınız insanlarla bir ihtilalin bastırılacağına inanmakla bir kere daha hatalı bir yola sapmış bulunuyorsunuz. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız."