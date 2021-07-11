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Kırgızistan'da FETÖ'yü panikleten büyük operasyon başladı

Kırgızistan'da FETÖ'yü panikleten büyük operasyon başladı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Orta Asya'daki karargahı olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı yakaladığı yer olan Kırgızistan'da büyük operasyon başladı. Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'e FETÖ soruşturması açıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) organizasyonunun en kilit ülkelerinden biri olarak kabul edilen ve özellikle devlet içerisindeki kadrolarda ciddi yapılanmaların olduğu belirtilen Kırgızistan'da  terör örgütünü şoke edecek bir operasyon başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) destansı bir operasyon ile yakaladığı FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirilmesinin ardından Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye karşı geniş kapsamlı bir soruşturma kararı aldı.

Soruşturma kapsamında Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in de ismi listede yer aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Atambayev, görevde bulunduğu dönemde ciddi usulsüzlükler yaparak FETÖ okullarında çalışan 10 Türk vatandaşına Kırgızistan vatandaşlığı vermekle itham edildi.

Türk vatandaşlarına usulsüz Kırgızistan vatandaşlığı verilmesi olayını başkent Bişkek Emniyet Müdürlüğü ortaya çıkardı. Yürütülen soruşturmaya göre; 2016 yılında Almazbek Atambayev iktidarda bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Vatandaşlık Komisyonu gerekçeleri bulunmamasına rağmen 10 Türk vatandaşının Kırgızistan vatandaşlığına kabul edilmesini onaylamış. Açıklamada bu kişilerin FETÖ bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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