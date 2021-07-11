İtalya İngiltere EURO 2020 finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

EURO 2020 finalinde bu akşam İtalya ve İngiltere kupa için karşı karşıya gelecek. İtalya - İngiltere EURO 2020 finalinde takımlar İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İşte son dakika gelişmeleri...

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EURO 2020'de şampiyonun belirleneceği kritik karşılaşmaya saatler kaldı. İtalya - İngiltere EURO 2020 finalinde takımlar İngiltere'deki Wembley Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki EURO 2020 final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İtalya ve İngiltere'nin ilk 11'inde hangi futbolcular forma giyecek? İşte İtalya İngiltere finaline dair tüm ayrıntılar...

Euro 2020 finalini hangi takımlar oynayacak?

EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışlarında 4-2 yenerek finale yükseldi. İngiltere - Danimarka karşılaşması ise 2-1'lik İngiltere üstünlüğü ile tamamlandı. Böylelikle EURO 2020 final maçı İtalya ve İngiltere arasında İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek.

EURO 2020 finali saat kaçta?

İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek.

EURO 2020 final maçı hangi kanalda?

11 Temmuz Pazar günü (Bu akşam) yapılacak olan final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında yayınlanacak.

İşte muhtemel 11'ler...

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling

Tarihteki İtalya-İngiltere maçları

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti.

İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.