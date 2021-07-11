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Milli futbolcu Kenan Karaman, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı

Milli futbolcu Kenan Karaman, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı

Milli futbolcu Kenan Karaman, Kartal oluyor. Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Kenan'ın, 1-2 gün içerisinde Siyah-Beyazlıların kampına katılması bekleniyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona ulaştı. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından oyuncuyla görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı.

3 yıllık sözleşme imzalayacak
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren bu oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRT Spor’un haberine göre; sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun, 1-2 gün içerisinde kampa katılması bekleniyor.

Kenan Karaman, geçtiğimiz sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

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