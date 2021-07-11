BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: HDP'li isimler dahil 7 yaralı

Adıyaman'da HDP'li eski vekil aracıyla kaza yaptı: HDP'li isimler dahil 7 yaralı

ADIYAMAN'da, taziye ziyaretine giden HDP eski milletvekilinin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, aralarında HDP Adıyaman il yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Çelikhan ilçesine taziye ziyaretine giden eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım yönetimindeki 02 HY 888 plakalı otomobil, iddiaya göre, virajı alamayarak şerit değiştiren tarla sulamasına giden Galender Şimşek'in kullandığı 06 KYR 97 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, eski milletvekili Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan HDP Adıyaman İl yönetim kurulu üyeleri Fahriye Akbaba, Zeliha Karınca ve Elif Güven ile diğer otomobilde bulunan Gülseren Şimşek, Ecrin Şimşek, Elçin Şimşek ile Serdar Ural yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HDP eski milletvekili Behçet Yıldırım, Çelikhan'a taziye ziyaretine gittikleri sırada virajda kontrolden çıkan aracın kendilerine çarptığına söyledi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bağkur emekli gün sayısı kaç olmalı 2021 emeklilik gün hesaplaması
Bağkur emekli gün sayısı kaç olmalı 2021 emeklilik gün hesaplaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Kızılay vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi
Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı
Kenan Karaman Beşiktaş'ta! Milli yıldıza 3 yıllık sözleşme
Kenan Karaman Beşiktaş'ta! Milli yıldıza 3 yıllık sözleşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı: Unutmuyor, unutturmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı: Unutmuyor, unutturmuyoruz
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Geçen yıla göre yüzde 15 fazla su var
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber: Geçen yıla göre yüzde 15 fazla su var
Korkmaz Karaca'dan Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret
Korkmaz Karaca'dan Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret