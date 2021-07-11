15 Temmuz resmi tatil mi 2021 hangi güne denk geliyor?

Kurban bayramına çok az bir zaman kalan özellikle çalışan vatandaşlar 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Eğer Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşirse 11 günlük bayram tatili olacak.

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Kurban Bayramına az bir zaman kala özellikle çalışan kesim 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil mi ve hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Eğer 15 Temmuz resmi tatili Kurban bayramı tatiline dahil olursa çalışanlar 11 gün tatil yapacak.

Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü olan bayram tatiline yarım günlük pazartesi günkü arifenin de eklenmesi durumunda tatil süresi 9 güne çıkacak. Böyle bir durumda da 15 Temmuz’la birleştirilmesi gündeme gelecek.

16 Temmuz 2021 tatil mi:

Bayram tatili süresinin 9 güne çıkarılmasına kesin gözüyle bakılırken 11 güne çıkarılması için 16 Temmuz’un da resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde tatil süresiyle ilgili resmi açıklamanın yapılacağı düşünülüyor.

Ancak 16 Temmuz resmi tatil ilan edilmese bile senelik izni bulunan kişiler sadece 16 Temmuz’da 1 günlük senelik izin kullanarak toplamda 11 gün tatil yapabilirler.

Öte yandan bazı işyerleri de ilerleyen süreçte alacağını bulundurmak kaydıyla çalışanlarına 11 gün izin verecek bununla birlikte ilerleyen süreçte 16 Temmuz yerine 1 gün çalışmaları talep edecek. Resmi karar öncesi işyerleri kendi kararlarını verirken resmi kararla birlikte ülke genelinde geçerli olacak durum da ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında millete sesleniş konuşmasında tatil süresini paylaşacağını ifade etti.

16 Temmuz 2021 Cuma (henüz resmi bir karar yok)

17 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

18 Temmuz 201 Pazar (hafta sonu)

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19 Temmuz 2021 Pazartesi (yarım gün resmi tatil) Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz 2021 Salı (resmi tatil) Kurban Bayramı 1. günü

21 Temmuz 2021 Çarşamba (resmi tatil) Kurban Bayramı 2. günü

22 Temmuz 2021 Perşembe (resmi tatil) Kurban Bayramı 3. günü

23 Temmuz 2021 Cuma (resmi tatil) Kurban Bayramı 4. günü

24 Temmuz 2021 Cumartesi (hafta sonu)

25 Temmuz 2021 Pazar (hafta sonu)