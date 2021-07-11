CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına noktayı koydu. Kılıçdaroğlu, "Adayımız bir partinin lideri olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurun başkanı olmalı yani tarafsız olmalı yani bir partinin genel başkanı değil, bütün vatandaşları kucaklamalı'' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de Muhtarlar Buluşması’ndan konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, son dönemde gündeme gelen cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına yanıt verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak cumhurbaşkanı tarifi ve adaylık açıklamasından satır başları...

- Ali mi olsun, Veli mi olsun, anketler geziyor. Önce ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım, bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı ? Asıl sorumuz bu olmalı. Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı.

Cumhurun başkanı bir partinin genel başkanı olmamalı

- Sen doğuda, batıda yaşadın hayır efendim, bu memlekette yaşıyorsan, bayrağınla, vatanınla hiçbir problemin yoksa 83 milyonu kucaklamalı. Cumhurun başkanı olmalı yani tarafsız olmalı yani bir partinin genel başkanı değil, bütün vatandaşları kucaklamalı.

- Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşması doğru değil. Çok önemli günlerde, çok önemli zamanlarda açıklama yapar ve bütün vatandaşlar da dikkatle dinler. Klasik deyimle cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz.

Yaşayışıyla örnek olmalı

- Cumhurbaşkanı'nın kendisi ve ailesiyle birlikte topluma örnek olması gerekir. Herkes bilmeli ki seçtiğimiz cumhurbaşkanı mütevazı, dürüst, mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz, ahlaklı, vatandaşı ile muhatap olurken alçak gönüllüdür. Cumhurbaşkanı böyle olmalı.

- Cumhurbaşkanı arıyorsak niteliklerini önce kafamızda oluşturmalıyız. Sevecen bir insan, adaletli olmak zorundadır. Adaletin yanında durmak zorundadır. O zaman diyeceğiz ki, evet bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı adaletli bir cumhurbaşkanıdır. Yaşayışıyla topluma örnektir diyebileceğiz.

- Onurlu ve başı dik gezen biri olmalıdır. Birilerinin önünde eğilmeyen, tehdit edilmeyen, tehdit edildiğinde de gerektiğinde meydan okuyan, 'araştırmazsanız namertsiniz' diyen niteliklere sahip olan bir cumhurbaşkanı olmalıdır.

Cumhurbaşkanı kimsenin kimliği ve inancına müdahale etmemeli

- Cumhurbaşkanı vatandaşın kimliği, inancı ve yaşam tarzına müdahale etmemeli, her vatandaşı kucaklamalıdır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Çünkü kimse anne ve babasını seçme hakkına sahip değildir. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz çünkü Allah ile kul arasına girmeye kimsenin hakkı yoktur.

- Kimsenin yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz, herkesin 'başımızın üzerinde yeri' vardır diyecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç vardır. Böyle olmalı. Biz ne üzerinden siyaset yapıyoruz ? Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Mesela muhtarlık. Bir sosyal kimliktir. İşsizlik bir sosyal kimliktir. Apartman görevlisi bir sosyal kimliktir. Bunlar üzerinden siyaset yaparsınız. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaparsanız vatandaşın sorununu çözmüş olursunuz.

Yargı ve Meclis üzerindeki vesayet kalkmalı

- Cumhurbaşkanının yargı üzerindeki sivil vesayeti kaldırması lazım. Darbe hukukunun üzerindeki kalıntılarını temizleme sözü vermeli. Eğer bunlar olmazsa Türkiye demokrasisinde ciddi yaralar var ve bunlar kapanmaz.

- Şu örneği vereyim. Japonya'da, Kanada'da var. Bizde niye demokrasi işlemiyor? Biz birinci sınıf demokrasiyi hak ediyoruz, üçüncü sınıf mı? Cumhurbaşkanlığının birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi lazım, bunun mücadelesini yapması lazım.

- Parlamentonun üzerindeki vesayeti sonlandırması lazım. Milletvekili seçiyorsunuz. Allah aşkına gerçekten milletvekili mi seçiyorsunuz? Liste geliyor, altına mühür basıyorsunuz. Gerçek demokrasilerde milletin vekilini millet seçer. Siz liste seçiyorsunuz milletvekili seçmiyorsunuz. O zaman meclisteki yansımaları böyle olur. Seçilen vekil vesayetin altında kalıyor.