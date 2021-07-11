Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, ameliyattan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Hastane odasının balkonundan pazar ayinini yönetti.

Abone ol

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağı duyurulmuştu. Papa, ameliyattan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

İtalya’nın başkenti Roma’da ameliyat olduğu Gemelli Hastanesi’ndeki odasının balkonuna çıkan Papa Francis, pazar ayinini yönetti. Reuters'ın aktardığına göre Papa Francis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da 3 saatlik bir operasyona giren 84 yaşındaki Papa Francis'in kalın bağırsağından bir parça alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Papa Francis’in damardan ilaç almayı bıraktığı ve beslenmesinin düzene girdiği de açıklanmıştı.