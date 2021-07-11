İngiltere'de çocuklarına tecavüz edilen anne intikam aldı! Kaynar suyla öldürdü

İNGİLTERE'de kocasının 2 çocuğuna tecavüzde bulunduğunu öğrenen anne öfkelendi. Isıttığı kaynar suya, daha ölümcül olsun diye şeker de ekleyip, uyuyan eşinin üzerine döktü. Cinayet sonrası anneye müebbet hapis cezası verildi.

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İngiltere Liverpool yakınlarındaki Neston'da yaşayan 59 yaşındaki Corinna Smith'in geçen yıl eşi Michael Baines'in çocuklarına tecavüz ettiğini öğrendi. Smith'in kızı, Baines'in kendisini ve erkek kardeşine "uzun yıllar boyunca çocukken" tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Öfkeli anne, iki su ısıtıcısı ile ısıttığı suya üç torba şeker katarak, yatağında uyuyan 80 yaşındaki Michael Baines'in üzerine döktü. Vücudunun üçte birinden fazlası yanıklara maruz kalan Baines, ağır yaralarla tedavi altına alındı.

Olaydan beş hafta sonra tekrarlanan ameliyat ve deri naklinden sonra Baines hastanede öldü.

Şeker, suyu ölümcül hale getiriyor

Savcılar yerel bir mahkemeye şekerin "sıvıyı daha viskoz, daha kalın ve daha yapışkan hale getirdiğini, böylece cilt üzerinde kalmasını ve daha fazla hasara neden olduğunu" söyledi.

Annenin cezası

Eşini öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi.