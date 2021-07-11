Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ve Youtube için denetim geliyor! Erdoğan'dan flaş talimat

AK Parti'den sosyal medyaya düzenleme sinyali; RTÜK benzeri bir yapı kurulması tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım" dedi.

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Sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ve Youtube için yeni bir denetleme mekanizması geliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti MYK toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığını duyurdu.

Erdoğan: Biz de cezalar getirmeliyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak, "Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım" düşüncesini dile getirdi.

"Avrupa'da terör suçu ile eş değerde"

AK Parti'nin son MYK toplantısında Erdoğan'ın, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey yalan haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB’de dezenformasyon, terör suçu ile eş değer tutuluyor ve ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım” dediği aktarıldı.

Elmalı davası örnek gösterildi

AK Parti kaynakları, AB ve dünyadaki diğer uygulamaların inceleneceğini buna göre bir yasal düzenleme yapılacağını dile getirdi. AK Parti kurmayları “Bu konuda, farklı toplum kesimlerinden ve hatta muhalefetten de gelen talepler var. Onlar da muzdarip. Bir denetim mekanizması oluşturulabilir. RTÜK benzeri bir yapının kurulması düşünülebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) da desteği ile uzmanlardan oluşan bir yapı kurulabilir. Özellikle son bir yıldır, sahte hesaplar ve sosyal medya ajansları üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara yönelik denetim mekanizması kurulmalı. Örneğin son Elmalı davası olayında, dosyanın içeriğini bile bilmeyen binlerce kişi, binlerce aslı astarı olmayan şeyler paylaştı. Davaya bakan hâkimler linç edildi. Bu paylaşımları yapanların dosyadan haberi bile yok hâlbuki. Veya başka bir konuda doğru olmayan bir paylaşım yapılıyor, sosyal medyada hızla viral oluyor. Algı olgunun önüne geçiyor. Bu çok tehlikeli” değerlendirmesini yaptı.