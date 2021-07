Zilhicce ayı mesajları 2021 resimli kısa zilhicce mesajları

10. günü kurban bayramına denk gelen Zilhicce ayı 11 Temmuz'da başladı. Hac ayı anlamına gelen zilhicce ayına özel resimli mesajlar ve zilhicce ayı kutlama sözlerini sizler için hazırladık.

Zilhicce ayı 11 Temmuz pazar günü başladı. Bu ayı ibadet ederek geçirecek olanlar ilk 10 gününde oruçlarını tutacak ardından da bayramda kurban ibadetlerini gerçekleştirecekler. Zilhicce ayı ile ilgili ayet ve hadisler de güzel dileklerde yerini alacak. İşte zilhicce mesajları ve sözleri…

Zilhicce ile ilgili güzel sözler ve mesajlar şöyle:

Ramazan sonrasında en mübarek ay olan hac ayı Zilhicce tüm İslam alemine hayır getirsin. Allah kesilen kurbanları, tutulan oruçları ve yapılan hacları kabul eylesin. Amin.

Mübarek hac ayında tüm Müslümanlara Allah’tan bereket, sağlık, huzur ve iman dilerim. Hac ayımız Zilhicce mübarek olsun.

Kurbanların kesileceği, binlerce kişinin hacı olacağı Zilhicce’nin ilk 10 gününü oruçla geçirebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi… Hepimizin hac ayı Zilhicce mübarek olsun.

Ömrü hayatımızda bir kez daha Zilhicce’yi görmenin huzurunu yaşatan Rabbimize şükürler olsun. İnşallah dileyen tüm Müslüman kardeşlerim Hac ayı Zilhicce’de bir gün hac ibadetini gerçekleştirir. Hayırlı günleriniz olsun…

Hac ayı Zilhicce’de durumu olan tüm kardeşlerimin kurban ibadetine katılmasını ve bu ibadetini gerçekleştirirken kurban dağıtımı usulünü bir kez daha hatırlaması duasıyla… Hayırlı günler…

Zilhicce ayı ile ilgili hadisler

Huneyde ibni Halid, hanımından, o da Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemin bazı hanımlarından rivayet ediyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem Zilhicce ayının dokuz gününü, Âşura gününü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembe gününü oruçlu geçirirdi” Ebû Dâvud, Savm:

“Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!” (Abd b Humeyd, Müsned, 1-257)

İbn-i Abbas radiallahu anh ‘ın rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: “Zilhiccenin ilk on günü tutulan orucun her bireri bir senelik nafile oruca denktir. On gecenin tamamını ihya etmek ise Kadir gecesini ihya etmeye denktir.” (Tefcirut-tesnim s.170)

Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresi içerisinde Zilhicce ayının öneminden bahsedilirken üzerine yemin edilen günler arasında da bu ayın ilk günü bulunuyor.

FECR süresindeki Zilhicce bölümü

1. Vel-fecr(i)

2. Ve leyâlin ‘aşr(in)

3. Ve-şşef’i vel-vetr(i)

4. Velleyli iżâ yesr(i)

5. Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in)

ANLAMI

1- “Andolsun (tan yerinin ağarma vakti olan) o fecre!”

2- “(Zilhicce`nin başındaki) o çok kıymetli on geceye de!

3- “(Her şeyin, özellikle bu gecelerin ve namazın) çift(in)e de, tek(in)e de!”

4- “Bir de geçip gittiğinde o geceye!”

5- “İşte (yanlışlardan) engelleyici bir akıl sahibi için bun(lar)da yemin konusu olacak önemli bir şey vardır, değil mi?