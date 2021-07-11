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Türkiye'nin Real'ini kuruyorum! Balotelli'den sonra David Luiz bombası

Türkiye'nin Real'ini kuruyorum! Balotelli'den sonra David Luiz bombası

Belhanda, Assamblonga ve Balotelli’yi kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, bir diğer dünya yıldızı David Luiz'e bomba teklifte bulundu.

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26 yıllık Süper Lig özlemine son verip hasreti sona erdiren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lacivert- Mavililer’de Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın David Luiz’le yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı.

Başkan Sancak, yıldız stoperle bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Senin de bu takımda olmanı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Luiz'in istediği rakam
Bonservisi elinde olan Luiz’in yıllık 4 milyon Euro ücret talep ettiğini bildirdiği belirtildi. Adana Demir’in yıldız stoperin Türkiye haklarını elinde bulunduran Lucas Köse ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

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