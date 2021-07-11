BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL

Polisin silahından çıkan kurşun annesinin elinden sekip eşinin göğsüne saplandı

Polisin silahından çıkan kurşun annesinin elinden sekip eşinin göğsüne saplandı

SİVAS’ta polisin silahından çıkan kurşun eşinin ölümüne, kayınvalidesinin ise yaralanmasına neden oldu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda kayınvalidesinin evinde bulunan polis memuru Mustafa M.’nin silahı bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun kayınvalidesi Gülbeyaz Y.’yi elinden yaraladı.

Seken kurşun eşi Şeyma M.’nin göğsüne saplandı. Ağır yaralanan genç kadın ve annesi ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şeyma M. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa M. ilk ifadesinde silahın kazara ateş aldığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mustafa M.’nin Diyarbakır’da görevli olduğu yakın bir tarihte tayininin Gaziantep iline çıktığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan'ın Milli Günü'nü kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan'ın Milli Günü'nü kutladı
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2021 DGS baraj puanı kaç olmalı?
DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2021 DGS baraj puanı kaç olmalı?
Turistlere 2 bin 700 TL'ye aşı! Turizm acentasına skandal suçlama: İstanbul'a gel Biontech aşısı yaptır
Turistlere 2 bin 700 TL'ye aşı! Turizm acentasına skandal suçlama: İstanbul'a gel Biontech aşısı yaptır
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan maskelerin ne zaman çıkacağını açıkladı! 'Şemsiye gibi olacak'
Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan maskelerin ne zaman çıkacağını açıkladı! 'Şemsiye gibi olacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'na sert tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'na sert tepki
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2021 10 günlük zilhicce zikirleri
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor 2021 10 günlük zilhicce zikirleri
Malatya'da 13 yıllık eşinden boşanmaya düğüne gider gibi gitti
Malatya'da 13 yıllık eşinden boşanmaya düğüne gider gibi gitti
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde fenalaşıp öldü
Erzurumlu iş insanı arkadaşının düğününde fenalaşıp öldü
Kapatma davası iddianamesi tebliğ edildi HDP'den ilk hamle geldi
Kapatma davası iddianamesi tebliğ edildi HDP'den ilk hamle geldi
Özlem Türeci hakkında Erdoğan ne dedi? Özlem Türeci aslen nereli?
Özlem Türeci hakkında Erdoğan ne dedi? Özlem Türeci aslen nereli?