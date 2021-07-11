Kapatma davası iddianamesi tebliğ edildi HDP'den ilk hamle geldi

HDP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesi ve 70 klasörlük ekleri HDP'ye tebliğ edildi. HSP ise dava için savunma hazırlıklarına başladı.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz ay HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ilk incelemesini tamamlayarak, iddianamenin kabulüne karar vermişti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında açılan kapatma davasının iddianamesi HDP'ye tebliğ edildi. Tebliğ edilenler arasında 70 klasörlük ekler de mevcut. Partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu öncülüğünde hukukçulardan ve akademisyenlerden oluşan bir ekip ise dava için kapsamlı bir savunma hazırlıyor.

"HDP'yi değil, hukuk ve demokrasi savunması''

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP'den yapılan açıklamada,

"Kapatma davasının ilk iddianamesi 31 Mart seçimlerinin yıldönümünde AYM tarafından 'iddianamede eksikler olduğu' gerekçesiyle iade edilmişti.

Küçük değişiklikler yapılan ikinci iddianame AK Parti’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinin yıldönümünde 7 Haziran 2021’de sunulmuş ve AYM ikinci iddianameyi 21 Haziran’da kabul etmişti.

Partimize karşı siyasi bir saldırı niteliği taşıyan iddianameye karşı Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz öncülüğünde, demokrasiden yana dost hukukçuların ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu savunma ekibi, sadece HDP’yi değil, demokrasiyi, hukuku savunacak kapsamlı siyasi savunmayı hazırlıyor" ifadeleri yer aldı.