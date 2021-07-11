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DGS sınavı kaçta başlıyor kaç dakika sürecek 2021 DGS süresi

DGS sınavı kaçta başlıyor kaç dakika sürecek 2021 DGS süresi

2 yıllık yükseköğretim programında 4 yıllık lisans programına geçmek için girilen DGS sınavı bugün ÖSYM tarafından yapılacak. DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. 180 soru olan DGS sınavı 3 saat sürecek. DGS sınav sonuçları ise 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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Binlerce öğrencinin gireceği DGS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı 3 saat sürecek ve öğrencilere 180 soru sorulacak. DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak. 

2021 DGS ne zaman, saat kaçta?
DGS, 11 Temmuz 2021 saat 10.15'te uygulanacak. Adayların DGS için saat 10.00'a kadar sınav binalarında olması gerekiyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulundurmak zorunlu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan,  meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz 2021'de yapılacak.

ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

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