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Çorum Sungurlu'da korkutan deprem!

Çorum Sungurlu'da korkutan deprem!

AFAD, saat 00:53’te Çorum’un Sungurlu ilçesinde hissedilen 4,2’lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında olan depremler dikkat çekerken, bir deprem haberi de Çorum’dan geldi.

Sungurlu ilçesinde 00:53’te deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 4.2; Kandilli verilerine göre ise 4.3 büyüklüğünde oldu.

Afad’dan açıklama

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirterek, “Geçmiş olsun Çorum. Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yaptı.

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