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İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 4.3'lük deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, arka arkaya depreme ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.

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İzmir'de saat 22:19 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında yaşanan depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. 

Kandilli Rasathanesi ise derinliği 9.1 kilometre olan sarsıntının şiddetini AFAD'a göre farklı geçti. Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü 4.4...

Bölgede deprem nedeniyle olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Son depremle birlikte İzmir bugün ikinci kez sallanmış oldu. Kentte saat 17:43 sıralarında da 4.3'lük deprem yaşanmıştı. Depremin merkez üssünün yine Karaburun açıkları olduğu paylaşılmıştı.

Kandilli Açıklaması:

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