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İzmir'de öldürülen adamın katili 30 yıllık arkadaşı çıktı sosyal medyada timsah gözyaşları

İzmir'de öldürülen adamın katili 30 yıllık arkadaşı çıktı sosyal medyada timsah gözyaşları

İZMİR'de, 1 çocuk babası Kamuran Güney'in av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü cinayette zanlılardan biri 30 yıllık arkadaş çıktı. Katil zanlısı o arkadaşın, Güney'in ölümünden sonra sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

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İzmir Torbalı'da pazartesi günü sabah saatlerinde evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney, tarlasına gitti. Güney eve dönmeyip aramalara da cevap vermeyince yakınları saat 15.00 sıralarında tarlaya gitti. Güney, tarlada kanlar içinde bulundu.

Av tüfeğiyle vuruldu
Yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulan Kamuran Güney’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden tespit edilen bir otomobildeki kişilerin gün içinde Kamuran Güney ile köy kahvesinde buluştuğu belirlendi.

Ekipler, ilk olarak Tamer Yiğit’i Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Güney'in 30 yıllık arkadaşı olduğu belirtilen Sait Kabak da Aydın'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili N.H. adındaki kadın da ekiplerce gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Tamer Yiğit’in itirafı sonrası cinayet silahı, gömüldüğü Torbalı'ya bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki göletin kenarında bulundu. Yiğit'in ifadesinde cinayeti Sait Kabak’ın işlediğini söyledi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Yiğit ile Sait Kabak tutuklandı, N.H. ise serbest bırakıldı.

Katilden timsah gözyaşları!
Şüphelilerden Sait Kabak'ın, olayın ardından sosyal medya hesabından, "Abi gibi sevdiğim 30 yıllık dostum Kamuran Güney’in hayatını kaybettiğini öğrendim. Merhuma Allah rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin." ifadelerinin yer aldığı mesajı paylaştığı görüldü.

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