CHP ve HDP'den ortak miting! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

İçinde HDP’nin de bulunduğu "İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri", Gündoğdu Meydanı’nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi.

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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri", Gündoğdu Meydanı'nda "Demokrasi için bir nefes" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşma yaptı. Siyasiler ise CHP ve HDP'nin birlikte miting yapmasına tepki gösterdi.

"Vicdan yoksunu"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP'li yöneticilerin 8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde HDP yöneticileriyle bir araya gelmesini eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu ? Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba? Bizim mücadelemiz devam edecek, ne yaparsanız yapın. Biz eser siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü ele başına özgürlük istendiği bir mitingde İzmir Belediye Başkanı ve CHP İzmir İl Başkanı en önde yer alıyor. İstiklalimizin simge şehirlerinden İzmir'de terörün ve marjinal grupların propagandasına gönüllü olarak alet olan bir CHP var. Kuva-yı Milliye ruhu mu demiştiniz?" ifadelerini kullandı.

"Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili avukat Özgür Hızal, "CHP, seçim çalışmalarına HDP ile İzmir'de ortak miting düzenleyerek başlamış. Kandil'e selam vererek seçim için düğmeye basıldı. Başta İzmirliler olmak üzere Aziz milletimiz bu oyunu elbette bozacak!" dedi.

"Emeğin gücünü fethi sekin sizlere gönderdi"

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de CHP-HDP ortak miting düzenleyip adını da 'Emek ve Demokrasi Güçleri' koymuş. Emeğin gücünü İzmir'de Fethi Sekin sizlere gösterdi. Demokrasinin gücünü de 2023'te tüm İzmirliler gösterecek." ifadelerini kullandı.