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Avrupa'da yaşanan varyant artışı bir ay sonra Türkiye'de

Avrupa'da yaşanan varyant artışı bir ay sonra Türkiye'de

Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık: Avrupa'daki vaka artışları 1 ay sonra bizde de yaşanabilir

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Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşı uygulaması Türkiye genelinde devam ediyor. Aşılama hızının gençlerin kararsızlığından dolayı düştüğünü söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor. İngiltere'de olanların bizde yaşanmaması için aşılama şart" sözlerine yer verdi.

Türkiye'de hızla devam eden aşılama sayısında düşüş meydana geldi. Bunun en önemli nedeninin ise özellikle genç nüfusun aşı kararsızlığı olduğu belirtiliyor. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşılama hızını arttırmalıyız

Balık, koronavirüs salgınında Türkiye ile Avrupa arasında bir benzerlik olduğuna dikkat çekerek "Pandeminin seyrine bakarsak Avrupa'da ne oluyorsa 1 ay sonra bizim ülkemizde o yaşanıyor" dedi. Balık, bu noktada, şu anda İngiltere gibi nüfusunun büyük bölümünü aşılayan ülkelerde Delta varyantının yaygın olduğunu söyledi ve "Bu nedenle tekrar kısıtlamalar söz konusu oldu. Bizim de eylül ayında okulları gönül rahatlığıyla açabilmemiz için aşılama hızını arttırmamız gerekiyor" diye ekledi.

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