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Çizgi film kahramanı Teletabiler aşı oldu! Aşı kartındaki o ayrıntı dikkat çekti

Çizgi film kahramanı Teletabiler aşı oldu! Aşı kartındaki o ayrıntı dikkat çekti

İngiliz çocuk dizisi Teletabiler'in 4 kahramanı Tinki Vinki, Dipsi, Lala ve Po'nun 'aşı olduğu' sosyal medya üzerinden duyuruldu. Aşı kartında yaş sınırı 18 olarak yer aldı

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Aşılara yönelik önyargıları kırmak ve kamuoyuna aşı olma fikrini benimsetmek için yapılan söz konusu halkla ilişkiler çalışmasının duyurusu, şimdiye kadar 428 binden fazla beğeni ve 90 bine yakın retweet aldı. 

Paylaşımda "Hepimiz aşılandık! Tubby sıcak yazı için tam zamanında. Kim dışarı çıkıp oynamaya hazır" denildi.

Tinky-Vinki ve Lala, Johnson & Johnson'a atıfla 'Noo-nson & Noo-nson' aşılarını olurken Dipsi ve Po İngiltere menşeli Oxford-AstraZeneca aşısına atıfla 'AstraTubbica' aşısını oldu.

Teletabiler 1997 yılında yayınlanmaya başlarken aşı kartlarında yer alan bilgilere göre karakterlerinse henüz 18 yaşında olmaları ise dikkat çekti.

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