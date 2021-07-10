Bakan Varank'tan Naci Görür'e: Çürümüş zihniyetin temsilcisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Naci Görür'ün uçan araba Cezeri'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, uçan araba Cezeri'yi kastederek "Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak" açıklamaları üzerine eleştirilerde bulunup "Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru" demişti. Bakan Varank bu sözleriyle nedeniyle Prof. Dr. Görür'e ağır ifadelerle yüklendi.

"Çürümüş zihniyetin temsilcisi"

ASELSAN Sivas'ın 5. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Varank, "Devrim arabası yolda kalsın diye dört gözle bekleyenler, aynı art niyeti bugün de Türkiye'nin Otomobili için gösteriyor. Nuri Killigil'i hor görenler, görmezden gelenler, bugün de Türk mühendislerini küçümsemeye, aşağılamaya kalkıyor. Geçtiğimiz gün 'Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacağız.' dedim. Adının önünde güya profesör ünvanı olan ve çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı, kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. 'Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzaksınız, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız.' dedi. Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyor ve tüm dünyanın gündemine sokabiliyoruz. O yetersiz gördüğü altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle, 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA'larımıza da 'motoru yerli mi' demişlerdi. Bugün ellerinde imkan olsa bu projeleri de durdururlar. Onlara kalsa, iktidar olduklarında gelirler ASELSAN Sivas'ın kapısına kilit vururlar, yerine heykel fabrikası açarlar. Bunların vizyonu bu kadar." ifadelerini kullandı.

"Kimse kusura bakmasın gençlerimiz yedirmeyiz"

Savunma sanayisi cirosunu 1 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkarıp ihracatı da 10 kat arttırdıklarını dile getiren Varank, "Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kast edecek. Kimse kusura bakmasın, biz gençlerimizi sokakta bulmadık, böyle ideolojik yaklaşımlara sahip kişilere de gençlerimizin emeklerini, hayallerini yedirmeyiz." dedi.

Görür ne demişti?

Prof. Dr. Naci Görür, Bakan Varank'ın 'uçan araba' sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek "Dayanamayıp yazıyorum.AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak?" diye sormuştu.

Görür'ün ifadeleri şöyle:

"Arkadaşlar, şu anda bir kanalda altyazı geçiyor 'Türkiye uçan arabada da liderliğe oynayacak' diye. Dayanamayıp yazıyorum. İyi eğitilmiş yeterli insan kaynağına sahip olmayan, dünya bilim üretimine ve gelişimine çok sınırlı katkısı olan, bilgi toplumu olmaktan çok uzak.

Dünyada üniversitelerinin esamesi okunmayan, AR-GE ve okuma alışkanlığı olmayan bir ülkede bu iş nasıl olacak? Olsa bile bu sağlıklı ve sürdürülebilir olur mu? Altyapısı olmayan üretimlerle liderlik olmaz. Kulağa hoş geliyor ama halkımıza gerçekleri söylemek daha doğru. Sevgiyle."