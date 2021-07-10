BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arazide gezintiye çıktı ölüsü bulundu nedeni korkunç! Sivas'ın konuştuğu ayı saldırısı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Arazide gezintiye çıktı ölüsü bulundu nedeni korkunç! Sivas'ın konuştuğu ayı saldırısı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran (74), arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Abone ol

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı. Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu.

Durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı.

Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizli'de zengin sporu golf köylülerin eğlencesi oldu şalvarlı şampiyonlar
Foto Galeri Denizli'de zengin sporu golf köylülerin eğlencesi oldu şalvarlı şampiyonlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüştü 'İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas görüştü 'İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacağız'
Diyarbakır annesinden Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz
Diyarbakır annesinden Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz
ÖSYM: 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM: 2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Rize'de denizde kaybolan Hasan Furuncu'nun cesedi Gürcistan'da bulundu
Rize'de denizde kaybolan Hasan Furuncu'nun cesedi Gürcistan'da bulundu
Ege'de deprem! İzmir Karaburun ve Çanakkale'de hissedildi
Ege'de deprem! İzmir Karaburun ve Çanakkale'de hissedildi
Kalp spazmı geçiren Babacar'dan iyi haber
Kalp spazmı geçiren Babacar'dan iyi haber
Avrupa'da yaşanan varyant artışı bir ay sonra Türkiye'de
Avrupa'da yaşanan varyant artışı bir ay sonra Türkiye'de
Çankaya'da çöpler dağ oldu anlaşma sağlandı Başkan Alper Taşdelen özür diledi
Çankaya'da çöpler dağ oldu anlaşma sağlandı Başkan Alper Taşdelen özür diledi
Avrupa İlaç Ajansı da kabul etti! Biontech nefessiz kalma, kalp ağrısı, kalp iltihabı yapıyor!
Avrupa İlaç Ajansı da kabul etti! Biontech nefessiz kalma, kalp ağrısı, kalp iltihabı yapıyor!
CHP'li Tunç Soyer mitinge HDP'li yöneticilerle gitti AK Parti'den tepki
CHP'li Tunç Soyer mitinge HDP'li yöneticilerle gitti AK Parti'den tepki