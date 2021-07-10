Denizli'de zengin sporu golf köylülerin eğlencesi oldu şalvarlı şampiyonlar
Denizli’nin Güney İlçesine bağlı Eziler Mahallesi’nde 7’den 70 ‘e herkes zengin sporu olarak bilinen golf oynuyor. Mahallenin harman yerine kurulan golf sahasında köy sakinleri kendi imkanlarıyla yaptıkları golf arabalarıyla geziyor.
Denizli’nin Güney ilçesi Eziler Mahallesine beş yıl önce Mustafa Kaçmaz Ortaokuluna atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye’de ilk kez bir köyde golf turnuvası düzenledi. Turnuvaya katılan 7’den 70’e herkes mahallenin harman yerinde kurulan golf sahasında deliklere atış yaptı.
Kendi yaptıkları golf arabalarıyla golf sahası içinde gezen köy sakini şalvarlı kadınların golf çubuğuyla yaptığı atışlar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Geride kalan beş yılda hiçbir sporcusu olmayan, hiçbir resmi spor müsabakasına katılmamış köyde golften, beyzbol’a, hokeyden, ragbiye az bilinen spor branşlarıyla ilgili takım kurduklarını ve birincilikler kazandıklarını anlattı.
Önce velileri ikna etti
Mahallede kız çocuklarının spora kazandırılması için öğrenci evlerinin evlerine, tarlalarına giderek görüşmeler yaptıklarını anlatan Suat Arı, “Birçok zorluklar yaşadık. Özellikle kız çocukları spora kazandırabilmek, köyde spor olgusunu oluşturabilmek, aydiyet duygusunu kazandırmak için velilerle gerek evlerinde, gerek tarlalarında yaptığımız görüşmeler vardı. O dönem biraz daha sıkıntılı dönemlerimizdi ama yaklaşık dört yılın sonunda geldiğimiz nokta azımsanmayacak kadar iyi bir süreçte. 2016 yılından önce hiçbir şekilde sporun içinde olmayan bir köy için ‘Spor köyü Eziler’, ‘Şalvarlı Şampiyonlar’, ‘Salonsuz şampiyonlar’ gibi çeşitli deyimler kullanıyorlar. Bunlar bizim için çok mutluluk verici bir şey. Bizim bir hayalimiz daha var. Eziler köyü olarak yapılamayacağını düşündüğümüz branşlarda etkinliklerde gerçekten bu sporların istendikten sonra yapılabileceğini göstermek istiyorduk. Hokeyde gösterdik, ragbide gösterdik. Krikette gösterdik son olarak bu yaptığımız etkinliklerde golf branşında gösterdik. Bu branşı yapabilmek için kesinlikle bir golf sahanızın veya golf arabanızın veya böyle bir malzeme açısından golf malzemelerinin olmasına gerek yok. Çünkü öğretmenlik hayatım boyunca hep böyle güvendiğim bir söz vardı, ‘Bir şeyi ne kadar bildiğin ne kadar istediğin önemlidir’ biz bu branşı yapmayı çok istiyorduk. Bu şekilde 7’den 70’e herkesi golf oynatarak çok güzel renkli özel görüntüler yakaladık. Bir hayalimize daha ulaştık” dedi.