Denizli'de zengin sporu golf köylülerin eğlencesi oldu şalvarlı şampiyonlar

Önce velileri ikna etti

Mahallede kız çocuklarının spora kazandırılması için öğrenci evlerinin evlerine, tarlalarına giderek görüşmeler yaptıklarını anlatan Suat Arı, “Birçok zorluklar yaşadık. Özellikle kız çocukları spora kazandırabilmek, köyde spor olgusunu oluşturabilmek, aydiyet duygusunu kazandırmak için velilerle gerek evlerinde, gerek tarlalarında yaptığımız görüşmeler vardı. O dönem biraz daha sıkıntılı dönemlerimizdi ama yaklaşık dört yılın sonunda geldiğimiz nokta azımsanmayacak kadar iyi bir süreçte. 2016 yılından önce hiçbir şekilde sporun içinde olmayan bir köy için ‘Spor köyü Eziler’, ‘Şalvarlı Şampiyonlar’, ‘Salonsuz şampiyonlar’ gibi çeşitli deyimler kullanıyorlar. Bunlar bizim için çok mutluluk verici bir şey. Bizim bir hayalimiz daha var. Eziler köyü olarak yapılamayacağını düşündüğümüz branşlarda etkinliklerde gerçekten bu sporların istendikten sonra yapılabileceğini göstermek istiyorduk. Hokeyde gösterdik, ragbide gösterdik. Krikette gösterdik son olarak bu yaptığımız etkinliklerde golf branşında gösterdik. Bu branşı yapabilmek için kesinlikle bir golf sahanızın veya golf arabanızın veya böyle bir malzeme açısından golf malzemelerinin olmasına gerek yok. Çünkü öğretmenlik hayatım boyunca hep böyle güvendiğim bir söz vardı, ‘Bir şeyi ne kadar bildiğin ne kadar istediğin önemlidir’ biz bu branşı yapmayı çok istiyorduk. Bu şekilde 7’den 70’e herkesi golf oynatarak çok güzel renkli özel görüntüler yakaladık. Bir hayalimize daha ulaştık” dedi.