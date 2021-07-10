Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı
Yerli turist, bu yıl Kurban Bayramı tatiline erken başladı. Türkiye'de her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla'ya akın var... Araç trafiği Aydın'a kadar taştı.
Kurban bayramı tatiline erken çıkan yerli turist, Muğla'ya gidebilmek için trafikte mücadele veriyor. Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyrukları artıyor. Trafiğin başladığı nokta ise Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.
Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Muğla'nın Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu.
Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı.
Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.