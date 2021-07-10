Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Kurban bayramı tatiline erken çıkan yerli turist, Muğla'ya gidebilmek için trafikte mücadele veriyor. Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyrukları artıyor. Trafiğin başladığı nokta ise Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.