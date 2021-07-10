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Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

İhlas Haber Ajansı
Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Yerli turist, bu yıl Kurban Bayramı tatiline erken başladı. Türkiye'de her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Muğla'ya akın var... Araç trafiği Aydın'a kadar taştı.

Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Kurban bayramı tatiline erken çıkan yerli turist, Muğla'ya gidebilmek için trafikte mücadele veriyor. Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyrukları artıyor. Trafiğin başladığı nokta ise Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.

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Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Muğla'nın Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. 

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Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı.

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Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı

Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.

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