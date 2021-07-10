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Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi

Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi

DÜZCE'de bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. Polis tarafından sahile güvenlik şeridi çekilirken, bölgeye gelen bomba imha ekipleri mayın tetikleyiciyi kontrollü olarak patlattı.

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Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı mayın tetikleyici
Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 

Öte yandan 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.

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