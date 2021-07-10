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Kırkpınar Güreşleri'nde yürekler ağza geldi Recep Kara baygınlık geçirdi

Kırkpınar Güreşleri'nde yürekler ağza geldi Recep Kara baygınlık geçirdi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde korku dolu anlar yaşandı. Başpehlivanlık 3. turunda İsmail Koç ile karşılaşan Recep Kara, müsabakanın puanlama bölümünde baygınlık geçirdi.

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Kırkpınar'da 4 kez şampiyon olan Recep Kara, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan güreşlerin 3. turunda İsmail Koç ile eşleşti. Sıcak havanın altında devam eden karşılaşmanın normal süresinde iki güreşçi birbirine üstünlük sağlayamadı.

Kara, Koç ile yaptığı mücadelenin puanlama bölümünde kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın kafa travması geçirdiği üzerinde duruluyor.

Çeyrek finalistler belli oldu

Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncü tur müsabakalarının ardından çeyrek finale çıkan 8 isim şöyle oluştu: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Serhat Gökmen, Osman Aynur, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun

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