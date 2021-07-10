Türkiye 10 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (10 Temmuz 2021)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 224 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 57 milyon 407 bin 028'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.

1. doz aşılamada ortalama yüzde 60.56'ya ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 60.56 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 27.34 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 16 milyon 968 bin 684 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 37 milyon 590 bin 559 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 968 bin 684 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 2 milyon 847 bin 758 kişiye aşı yapıldı.