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Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili cinayet davasında flaş gelişme yaşandı. Katil Cemal Metin Avcı’nın babası, annesi ve iş ortağı hakkında 'suç delillerini yok etme' iddiasıyla Yargıtay'a yapılan başvuru kabul edildi. Sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağına önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanacak.

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Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürülen Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı sonrası ‘Kanun yararına bozma’ talebi ile Yargıtay’a başvurmuştu. Başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı’nın babası S.A., annesi A.A. ve ortağı Ş.G.O. hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanması bekleniyor.

"Başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği..."
12 Temmuz’da görülecek 5’inci duruşma öncesi açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, “Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Karar kesinleşti deyip bu kararı kabul etmedik ve olağanüstü kanun yoluna başvurduk. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi." dedi.

Avukat, "Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir. Adaletin, ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun, geç de olsa yerini bulacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmişti.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etmişti. Yapılan itiraz hakimlikçe reddedilmişti.

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