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Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede

Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede

ZONGULDAK'ta 43 kişi, düğünde yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kilimli İlçe merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen düğünde dağıtılan yemekten yiyen bazı davetliler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı yaşamaya başladı. Rahatsızlananlar hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 43 kişinin tedaviye alındığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, inceleme yapılmak üzere düğünde dağıtılan yemekten numune aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı da gıda zehirlenmesi nedeniyle soruşturma başlattı.

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