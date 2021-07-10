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Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı

Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın madalya kazandı. Bir diğer sporcumuz Deniz Ertan ise gümüş madalya başarısı gösterdi.

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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

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