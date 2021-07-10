BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

ŞİŞLİ'de kimliği belirlenemeyen ve evsiz olduğu iddia edilen bir kişi, Askerocağı Caddesi üzerinde bulunan tarihi su sarnıcına çıkarak intihar etmek istedi. Müzakereci polis tarafından ikna edilen vatandaş merdiven aracı ile indirilirken, olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Abone ol

Olay saat 21.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Askerocağı Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan tarihi su sarnıcına tırmanan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tarihi sarnıcın yanına branda açtı. Olay yerine çağrılan müzakereci polis, itfaiyenin merdiven aracına çıkarak, intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kişi ikna edilerek aşağı indirildi.

Evsiz olduğu ve Gezi Parkı'nda yaşadığı iddia edilen vatandaş, polis ekipleri tarafından ifadesinin alınması için Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle, Askerocağı Caddesi'nin Taksim'e dönüşünde trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşın indirilmesinin ardından trafik normale döndü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı
Foto Galeri Yerli turist Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya akın ediyor! Trafik il dışına taştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yunan Bakan'dan Erdoğan'a büyük övgü: Türkiye'yi değiştirdi!
Yunan Bakan'dan Erdoğan'a büyük övgü: Türkiye'yi değiştirdi!
İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi
Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti
Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçında bol gollü sonuç
Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçında bol gollü sonuç
Kırkpınar Güreşleri'nde yürekler ağza geldi Recep Kara baygınlık geçirdi
Kırkpınar Güreşleri'nde yürekler ağza geldi Recep Kara baygınlık geçirdi
İzmir'de öldürülen adamın katili 30 yıllık arkadaşı çıktı sosyal medyada timsah gözyaşları
İzmir'de öldürülen adamın katili 30 yıllık arkadaşı çıktı sosyal medyada timsah gözyaşları
Bakan Varank'tan Naci Görür'e: Çürümüş zihniyetin temsilcisi
Bakan Varank'tan Naci Görür'e: Çürümüş zihniyetin temsilcisi
Dua Lipa'ya şaka gibi dava! Kendi fotoğrafını paylaştı diye 150 bin dolar istediler
Dua Lipa'ya şaka gibi dava! Kendi fotoğrafını paylaştı diye 150 bin dolar istediler
Muğla Datça'da sahildeki görüntü endişelendirdi nedeni belli oldu
Muğla Datça'da sahildeki görüntü endişelendirdi nedeni belli oldu