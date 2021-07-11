Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki ülkeyle ilgili flaş karar

Birleşik Arap Emirlikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya aldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.