BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  DÜNYA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki ülkeyle ilgili flaş karar

Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki ülkeyle ilgili flaş karar

Birleşik Arap Emirlikleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Afganistan ve Endonezya uçak seferlerini askıya aldı.

Abone ol

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, Afganistan ve Endonezya'ya düzenlenen tüm uçak seferlerinin, yarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, havacılık kurumunun, Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerinde yeni düzenlemelere gittiği ifade edildi.

Açıklamada, 11 Temmuz itibarıyla BAE'den her iki ülkeye karşılıklı tüm seferlerin askıya alındığı, sadece transit yolculara izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan da 3 Temmuz'da Afganistan'a yapılan tüm uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
DGS ne zaman 2021 DGS saat kaçta başlıyor kaç dakika?
DGS ne zaman 2021 DGS saat kaçta başlıyor kaç dakika?
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Koronavirüste korkunç ölüm! Kadına Alfa ve Beta varyantları aynı anda bulaşmış
Koronavirüste korkunç ölüm! Kadına Alfa ve Beta varyantları aynı anda bulaşmış
İstanbul'da 817 lira doğalgaz faturası geldi! Vatandaş itiraz etti fatura 96 liraya düştü
İstanbul'da 817 lira doğalgaz faturası geldi! Vatandaş itiraz etti fatura 96 liraya düştü
Gaziantep'te otomobil mobese direğine çarptı sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep'te otomobil mobese direğine çarptı sürücü hayatını kaybetti
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame
Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame
Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede
Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede
Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı
Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Taraftarlar rahat olsun
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Taraftarlar rahat olsun
Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi
Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi