İstanbul'da 817 lira doğalgaz faturası geldi! Vatandaş itiraz etti fatura 96 liraya düştü

İSTANBUL'da yaşayan bir kişi doğalgaz faturası yüksek geldiği için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) itiraz etti. İtirazı haklı bulundu. 817 liralık doğalgaz faturası 96 liraya düşürüldü.

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İstanbul’da yaşayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuran kişi, geçen kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin bozuk olduğunu söylediği değiştirdiklerini ifade etti.

Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti.

Sayaç yanlış okuduğu için yüksek fatura...

Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkat çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

KDK İGDA ile görüşünce fatura düştü

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurusu sonrası konuyla ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirildi. Şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.

Doğalgaza yüzde 12 zam geldi

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam gelmişti.