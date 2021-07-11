BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  EKONOMİ

İstanbul'da 817 lira doğalgaz faturası geldi! Vatandaş itiraz etti fatura 96 liraya düştü

İstanbul'da 817 lira doğalgaz faturası geldi! Vatandaş itiraz etti fatura 96 liraya düştü

İSTANBUL'da yaşayan bir kişi doğalgaz faturası yüksek geldiği için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) itiraz etti. İtirazı haklı bulundu. 817 liralık doğalgaz faturası 96 liraya düşürüldü.

Abone ol

İstanbul’da yaşayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Başvuran kişi, geçen kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin bozuk olduğunu söylediği değiştirdiklerini ifade etti.

Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti.

Sayaç yanlış okuduğu için yüksek fatura...

Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkat çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

KDK İGDA ile görüşünce fatura düştü

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurusu sonrası konuyla ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirildi. Şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.

Doğalgaza yüzde 12 zam geldi

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam gelmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum Sungurlu'da korkutan deprem!
Çorum Sungurlu'da korkutan deprem!
Gaziantep'te otomobil mobese direğine çarptı sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep'te otomobil mobese direğine çarptı sürücü hayatını kaybetti
Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede
Zonguldak'ta düğün yemeği faciası! Zehirlenen 43 kişi hastanede
Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı
Merve Tuncel'den altın madalya! Avrupa rekoruna da adını yazdırdı
Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi
Tarihi su sarnıcına çıktı! İstanbul Şişli'de trafiği kilitleyen intihar girişimi
Yunan Bakan'dan Erdoğan'a büyük övgü: Türkiye'yi değiştirdi!
Yunan Bakan'dan Erdoğan'a büyük övgü: Türkiye'yi değiştirdi!
İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
İzmir Karaburun'da 4.3'lük deprem! AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
Eğer 2 doz aşılıysanız korkmayın! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'delta varyantı' açıklaması
Eğer 2 doz aşılıysanız korkmayın! Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'delta varyantı' açıklaması
Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi
Düzce'de kıyıya vurdu ekipler alarma geçti! Rus yapımı mayın tetikleyicisi
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Vitor Pereira'dan övgüyle bahsetti