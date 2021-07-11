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Lüks sitelerde insanlık dışı uygulama! ‘Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz’

Lüks sitelerde insanlık dışı uygulama! ‘Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz’

İSTANBUL ve Bodrum’daki lüks sitelerde akıl almaz yönetmelikler uygulanıyor. 10 bin lira aidat ödeyen ev sahipleri ‘Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz’ kuralına isyan ediyor

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İstanbul ve Bodrum'da şu sıralar en çok konuşulan konulardan biri de ünlü sitelerin garip yönetmelikleri… O yönetmeliklerdeki garipliği Sabah yazarı Mert Vidinli bugün köşesinde duyurdu. İşte Vidinli'nin yazısının ilgili bölümü...

İstanbul'un Etiler ve Ulus semtlerinde ya da Bodrum'da 3-5 milyon Euro ödeyerek lüks ev alanlar, kendilerine tebliğ edilen "Bakıcılar, sitenin havuzunu kullanamaz" kuralına isyan ediyor.

Yeni nesil anneler isyan etti

Bu kurala tepki gösterenler ise çoğunlukla yeni nesil anneler. Çocuklarını iki bakıcıya teslim eden bu genç anneler, "Oturduğumuz siteye her ay 10-15 bin lira aidat ödüyoruz. Yönetim çıkmış 'Bakıcınız havuzu kullanamaz' diyor. Böyle saçma uygulama mı olur" diye isyan etti.

Aynı evde yaşıyoruz, aynı masada yemek yiyoruz ama...

Anneler, "Çocuklarımın bakıcıları bizimle aynı evde yaşıyor, aynı masada oturup, aynı tencereden yemek yiyor. Ama aynı havuzu kullanamıyor. Çocuğum havuza girebiliyor ama yanındaki bakıcı giremiyor. Bu resmen, ayrımcılık, üstelik insan haklarına da aykırı" dedi.

İmza topladılar ama değişmedi!

Aynı sitede oturup aynı dertten şikayet eden genç anneler, kendileriyle aynı fikri paylaşan diğer komşularıyla birlikte imza kampanyası düzenlediklerini ama sonucun değişmediğini söyleyerek tepkilerini dile getiriyor.

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