Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu ve erken seçim hakkında açıklamada bulunarak seçim için tarih verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Manisa'nın ilk yerel telvizyon kanalı ETV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamolloğlu, Seçim Kanunu ve erken seçim hakkında açıklamada bulunarak seçim için tarih verdi.

Erken seçim olmasında fayda olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Türkiye birçok badire ile başbaşa. Bunun çözümü için vatandaşa gidip yeniden iktidarın eğer kalacaksa güven tazelemesi, yok güven kalmadıysa iktidarın değişmesi gerekir. Onun için bir erken seçim faydalı diye düşünüyorum." dedi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, "Erken seçim olur mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Karar verecek tek bir kişi. Meclis'te bu kararı verecek çoğunluk yok. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı, 'Gidelim derse gideceğiz, gitmeyelim derse gitmeyeceğiz.' Kararı kendisi verecek. Yalnız bazı gelişmeler Cumhurbaşkanı'nın aniden hadi bakalım hodri meydan deme ihitmalinide gündeme getiriyor. Şimdi mesela Seçim Kanunu gündemde."

"Kanun değişirse gelecek Temmuz'dan önce seçim olmaz''

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemde olan Seçim Kanunu'nun değiştirilerek hükümetin seçime gitmesi durumunda gelecek temmuzdan önce seçim olmayacağını belirterek şöyle devam etti:

" Seçim kanunu, ancak çıktığı tarihten 1 sene sonra uygulamaya girer. Daha önce giremez. Eğer o kanunu değiştirerek seçime gitmek istiyorlarsa, bu demektir ki gelecek temmuzdan önce seçim olmaz. O kanun farklı sebepten dolayı geliyorsa o zaman bugünkü kanunlarla Sonbahar'da seçime gitme kararı aldığı taktirde Cumhurbaşkanı'nın önüne engel çıkaracak bir güç yok."