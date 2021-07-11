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Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen ekonomisti satır darbesi öldürdü

Antalya'da kavgayı ayırmak isteyen ekonomisti satır darbesi öldürdü

ANTALYA'da parkta koyun otlatan grup ile muhtar arasında çıkan kavgayı ayırmaya giden muhtarın ekonomist komşusu, başına satırla vurulması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta koyun otlatan 6 kişilik grubu mahalleliler Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç’a şikayet etti. Uç, parka gelerek grubu uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmayı öğrenen muhtarın ekonomist komşusu Eşref Demircan (31) ile muhtarın kardeşi Ayhan Uç, kavgayı ayırmaya geldi. İddiaya göre gruptan bir kişinin tabanca çektiğini gören Eşref Demircan, şahsın elinden tabancayı aldı. Bu sırada yine gruptan biri, satırla Demircan’ın kafasına vurdu.

Kavgada muhtarın kardeşi de kafasından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Eşref Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanlardan gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden Eşref Demircan’ın cenazesi Burdur’un Çavdır ilçesinde toprağa verildi.

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