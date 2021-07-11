Paris'te 4 bin kişilik konserle Covid-19 denemesi! Veriler açıklandı kaç kişi virüs kaptı?
FRANSA Paris'te 4 bin kişinin katıldığı konserle yapılan Covid-19 testinin sonuçları belli oldu. Binlerce insan arasında kaç kişiye virüs bulaştı? İşte cevabı...
Bercy AccorHotels Arena'da 29 Mayıs'ta düzenlenen etkinliğe maske takan, ancak sosyal mesafe kuralına uymayan 4 bin kişi katıldı. Covid-19 deneme konserinin verileri açıklandı. Konser sonrası binlerce kişiden kaç kişinin testi pozitif çıktı? İşte detaylar...
Euronews'in haberine göre; tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.
Negatif antijen testine rağmen kaç kişide koronavirüs olduğunu görmek için konser günü ve yedi gün sonra tükürük testi yapıldı.
11 kişi pozitif çıktı 5 kişi zaten...
Katılımcıların yüzde 50'si en az bir doz aşı almıştı, ancak sadece yüzde 7'si tam aşılıydı. Konserden sonra 3.917 katılımcıdan 8'inin ve kontrol grubundaki 1.947 kişiden 3'ünün koronavirüs testi pozitif çıktı. 8 kişiden 5'i konser günü zaten pozitifti, yani etkinlik sırasında enfekte olmadılar.