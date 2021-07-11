Paris'te 4 bin kişilik konserle Covid-19 denemesi! Veriler açıklandı kaç kişi virüs kaptı?

Euronews'in haberine göre; tüm katılımcılar 18 ila 45 yaşları arasındaydı ve konserden önceki üç gün içinde negatif antijen testi yaptırdı; mekan personeli de aynı uygulamadan geçti. 6 bin katılımcının üçte ikisi konsere katıldı ve 2 bini kontrol grubunun bir parçası olarak evde kaldı.