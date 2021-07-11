Tarihi yolculuğa saatler kaldı! Milyarder Richard Branson bugün uzaya gidiyor

İngiliz milyarder Richard Branson ve beraberindeki ekip bugün uzaya gidiyor. Yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan uçuş internet üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Branson, uçuş gerçekleşirse 'uzaya giden ilk milyarder' unvanına sahip olacak.

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İngiliz milyarder Richard Branson (70) bugün tarihi değiştirecek. 17 yıl önce ABD’de kurduğu uzay şirketi Virgin Galactic uzaya turistik bir seyahat yapacak. Kendisi dahil dört erkek ve iki kadından oluşan ekip ABD New Mexico çölünden VSS Unity yörünge aracıyla 89 kilometre yükseğe uçacak.

TSİ 16:00'da başlıyor

Her şey planlandığı gibi giderse uçuş Türkiye saatiyle 16:00'da ABD'nin New Mexico eyaletinde başlayacak.

Geçtiğimiz mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan "VSS Unity" aracıyla bu kez tam mürettebatlı ilk uçuş testi yapılacak. 90 dakika sürecek uçuşta dünyadan 89 km yükseğe çıkılacak. Bu şirketin uzaya gerçekleştirdiği 4'üncü uçuş olacak.

Buralardan canlı yayınlanacak

Tarihi yolculuk Space.com, YouTube’daki Virgin Galactic sayfası ve şirketin tüm sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek. Test uçuşu başarıyla gerçekleşirse 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder ünvanı"nın da sahibi olacak.

"Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Branson, "Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım ama heyecanlıyım. Açıkçası biraz gerginim ama uzaya gitmeden hemen önce kim olmaz ki? Genel olarak heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Virgin Galactic şirketiyle uzay turizmi için şimdiye kadar 600 kişi rezervasyon yaptırdı. Uzay biletleri 250 bin dolardan başlıyor.

Jeff Bezos 20 Temmuz'da

Uzay turizmi yarışındaki bir başka önemli aktör ise Jeff Bezos ve sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin. Bezos da 20 Temmuz'da Blue Origin ile ilk insanlı uzay yolculuğunu yapacak.