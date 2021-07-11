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MSB: Kuzey Irak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Kuzey Irak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım operasyonuyla terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin bölgesinde 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

MSB
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