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Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları

Türkiye Diyanet Vakfı kurbanlık bağış nasıl yapılır hesap numaraları

2021 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu bayramda Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Türkiye Diyanet Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2021 fiyatı...

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Kurban bayramı 2021 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Diyanet Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

Türkiye Diyanet Vakfı kurban bağışı: Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde” vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Borcu olanlar kurban kesebilir mi:  Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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