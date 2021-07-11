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Korkmaz Karaca'dan Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Korkmaz Karaca'dan Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefindeki Korkmaz Karaca, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Deniz Baykal'ın kaset kumpasında parmağı olduğu iddia ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı, AKP MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Ardahan İl Başkanı Koç ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Korkmaz Karaca ile birlikte Soylu'yu ziyaret eden AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç, Ardahan’ın taleplerini iletti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Karaca, "Kaan Koç bizim il başkanımız. Son derece genç bir kardeşim. Uyum içinde çalışıyoruz. Hep beraber Ardahan’a hizmet edeceğiz." dedi.

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