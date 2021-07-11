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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı! 3. yıldönümünü kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı! 3. yıldönümünü kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutladı.  Bahçeli, Twitter hesabından bir çınar fidanının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla."

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