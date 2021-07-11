MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı! 3. yıldönümünü kutladı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutladı. Bahçeli, Twitter hesabından bir çınar fidanının da yer aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla."