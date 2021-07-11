Kayseri'de baltayla kendisine saldıran oğlunu öldürdü

Ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı babasına baltayla saldıran Abdulkadir Köse, tabanca ile öldürüldü.

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Nahit Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle oğlu Abdulkadir Köse ile tartıştı.

Bahçede başlayan tartışma evin içinde devam etti.

Baltayla saldıran oğlunu vurdu

Kavgaya dönen olayda Abdulkadir Köse, babasına balta ile saldırdı. Nahit Köse de yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Abdulkadir Köse yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Adrese gelen sağlık ekipleri, bir süre önce eşinden ayrılarak, ailesiyle yaşamaya başlayan Abdulkadir Köse'nin öldüğünü belirledi. Nahit Köse, suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hayatını kaybeden Abdulkadir Köse'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başladı.