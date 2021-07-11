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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si bilet fiyatları belli oldu

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si bilet fiyatları belli oldu

Yarın saat 12.30'da satışa çıkacak biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 1 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.

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Intercity İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: 

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