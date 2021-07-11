BIST 1.378
DOLAR 8,66
EURO 10,29
ALTIN 503,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kartal'da narkotik baskını 2 gözaltı

Kartal'da narkotik baskını 2 gözaltı

Uyuşturucu madde düzeneği kurulan adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 128 gram ‘Marihuana’ ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihbar üzerine harekete geçti.

12 kilo uyuşturucu ele geçirildi 
Ekipler, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir adreste aramalar yaptı.

Kontroller sırasında ikametten yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği ve içeride uyuşturucu madde düzeneği olduğu belirlendi.

Arama kararıyla adreste yapılan aramada, 12 kilo 128 gram Marihuana ele geçirildi.

2 gözaltı
Adreste bulunan Ş.K. ve D.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya İngiltere EURO 2020 finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
İtalya İngiltere EURO 2020 finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
İstanbul'da 2 gündür kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
İstanbul'da 2 gündür kayıptı acı haber geldi! Bakın nerede bulundu
Milli futbolcu Kenan Karaman, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı
Milli futbolcu Kenan Karaman, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı
15 Temmuz resmi tatil mi 2021 hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz resmi tatil mi 2021 hangi güne denk geliyor?
Rusya’da koronavirüs kabusu büyüyor! Bir günde 25 binden fazla vaka tespit edildi
Rusya’da koronavirüs kabusu büyüyor! Bir günde 25 binden fazla vaka tespit edildi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı! 3. yıldönümünü kutladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı! 3. yıldönümünü kutladı
Zilhicce ayı nedir ne demek fazileti ve önemi nedir Diyanet cevabı
Zilhicce ayı nedir ne demek fazileti ve önemi nedir Diyanet cevabı
Rusya'dan Antalya'ya gelecekti uçakta akılalmaz olay: Nefessiz kalınca...
Rusya'dan Antalya'ya gelecekti uçakta akılalmaz olay: Nefessiz kalınca...
Ali Koç'tan Topuk Yaylası'na ziyaret
Ali Koç'tan Topuk Yaylası'na ziyaret
Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi! Kurban Bayramı boyunca yapılmayacak
Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi! Kurban Bayramı boyunca yapılmayacak