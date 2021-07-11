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KKTC'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak

KKTC'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümünde düzenlenecek festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.

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Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü Lefkoşa'da 16-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) işbirliğiyle düzenlenen festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu ek sahasında gerçekleştirilecek festivalde Kuzey Kıbrıslı genç tasarımcıların eserlerinden oluşan el sanatları çarşısı, spor turnuvaları, sanat atölyeleri, yaz sineması, okçuluk deneyimleme gibi birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu konserlerin, etkinliklerin ve yurtdışından gelecek sürpriz ünlü konukların Kıbrıs Türkleri ile buluşacağı festivalde coşku Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'da düzenlenecek zafer alaylarıyla sokaklara taşacak.

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