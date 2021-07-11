KKTC'yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı sahaya çıkacak

Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümünde düzenlenecek festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.

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Kıbrıs Türklerinin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü Lefkoşa'da 16-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali ile kutlanacak.

Okçular Vakfı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) işbirliğiyle düzenlenen festivalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bakanlar ve eski futbolculardan oluşan 'Şöhretler Karması' maçında sahaya çıkacak.