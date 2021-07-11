HDP'ye açılan davanın ardından alternatif parti arayışları hızlandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması için açtığı davanın ardından gündeme gelen alternatif parti arayışları yeni bir boyut kazandı.

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Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılmasına karşı çıkan, meşru bir parti olarak gören ve haksızlık olarak niteleyen birçok ismin bir araya gelerek HDP'nin yerini alacak yeni bir girişim içinde oldukları iddia edildi.

HDP'ye yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Garo Paylan ve Hişyar Özsoy'un ABD ziyaretinden sonra yeni bir parti kurma süreci hızlandırıldı.

Kurulacak yeni partinin adının 'Yeni Yüzler Partisi' olacağı iddia edilirken HDP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi maksatlı olduğunu ileri süren, açılan kapatma davasının demokrasiye leke süreceğini savunan ve bu partinin meşru olduğu tezini belirten birçok ismin yeni oluşumun içinde yer alacağı belirtiliyor. Yeni isimlerin çoğu kamuoyunda yakından tanınıyor.

98 kişinin yer aldığı kurucular kurulu listesi olduğu iddia edilen isimler arasında tanınan ekran yüzleri ve köşe yazarları dikkat çekiyor.

(TÜRKGÜN GAZETESİ)