Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz, altın kemerin ebedi sahibi olacak.

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Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, Recep Kara, Yıldıray Akın, Faruk Akkoyun'u yenen Edirne Trakya Birlik pehlivanı İsmail Koç ile Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu'yu mağlup eden 2011, 2012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finali için çayıra tezahüratlar eşliğinde çıktı.

Er meydanlarının en uzun pehlivanları müsabakanın ilk dakikalarında birbirini tarttı, zaman zaman sert el enseler çekildi. Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında her iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi. İhtar pehlivanların stillerini değiştirmedi, güreş normal sürede seyircinin istediği gibi kıran kırana geçmedi. Zaman zaman da seyirci bu durumu ıslıklayarak gösterdi.

Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı. Ali Gürbüz bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak.

Ali Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada cezalıyken dahi antrenmanları hiç bırakmadığını, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Gürbüz, Allah'ın izniyle babasının mezarına ebedi olarak alacağı altın kemeri asacağını kaydetti.

Final güreşlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilleri ve belediye başkanları protokol tribününden izledi.